Шкільні роки залишають незабутні сліди у житті кожної людини, і навіть знаменитості не виняток. Безліч українських зірок із радістю згадують свої шкільні дні та не втрачають можливості поділитися архівними фотографіями, пропонуємо згадати, як виглядали у шкільні роки популярні українські артистки.

співачка, скріншот з інстаграм

Тіна Кароль

З самого дитинства Кароль неухильно рухалася до своєї великої мети стати відомою виконавицею. Її талант виявлявся на шкільних концертах, де вона сяяла як справжня зірка та виділялася як солістка ансамблю.

співачка, скріншот з інстаграм

Настя Каменских

Народившись у сім'ї творчих особистостей, Каменських була оточена мистецтвом із самого дитинства. Мати, Лідія Петрівна Каменських, була співачкою Національного академічного народного хору імені Григорія Верьовки, а батько, Олексій Йосипович Жмур, працював як концертний директор цього ж хору.

З ранніх років Настя Каменських виявляла старанність та цікавість у навчанні. Коли їй було лише п'ять років, вона вирушила на двомісячну програму обміну до Франції. У шість років Каменських переїхала до Італії та прожила там сім років.

співачка, скріншот з інстаграм

Оля Полякова, скриншот: YouTube

Шкільні роки Полякової розпочалися у столиці України, у Києві. Саме тут вона вперше ступила на шлях своєї музичної кар'єри. Одним із її перших кроків стала роль у кількох епізодах популярної програми "Єралаш". З додатковим визнанням у її музичних талантах дівчинку відвели до музичної школи, де вона продемонструвала відмінний голос та унікальний слух.

Останні новини України:

Нагадаємо, Каменських вирішила повчити життю українців та отримала швидку відповідь: "Щоб ви зрозуміли...".

Як повідомляла Politeka, "І навіть на передовій можна": Каменських розлютила українців висловлюваннями на адресу російської мови.

Також Politeka писала, що Каменських висловилася про скандал зі зрадами Потапа, розкривши особисті деталі: "Подивися на мене!".