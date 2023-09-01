Відомі артистки не так часто розповідають про себе та говорять про минуле, тому кадри з їхнього дитинства завжди привертають увагу.

Шкільні роки залишають незабутні сліди у житті кожної людини, і навіть знаменитості не виняток. Безліч українських зірок із радістю згадують свої шкільні дні та не втрачають можливості поділитися архівними фотографіями, пропонуємо згадати, як виглядали у шкільні роки популярні українські артистки.

З самого дитинства Кароль неухильно рухалася до своєї великої мети стати відомою виконавицею. Її талант виявлявся на шкільних концертах, де вона сяяла як справжня зірка та виділялася як солістка ансамблю.

Народившись у сім'ї творчих особистостей, Каменських була оточена мистецтвом із самого дитинства. Мати, Лідія Петрівна Каменських, була співачкою Національного академічного народного хору імені Григорія Верьовки, а батько, Олексій Йосипович Жмур, працював як концертний директор цього ж хору.

З ранніх років Настя Каменських виявляла старанність та цікавість у навчанні. Коли їй було лише п'ять років, вона вирушила на двомісячну програму обміну до Франції. У шість років Каменських переїхала до Італії та прожила там сім років.

Шкільні роки Полякової розпочалися у столиці України, у Києві. Саме тут вона вперше ступила на шлях своєї музичної кар'єри. Одним із її перших кроків стала роль у кількох епізодах популярної програми "Єралаш". З додатковим визнанням у її музичних талантах дівчинку відвели до музичної школи, де вона продемонструвала відмінний голос та унікальний слух.

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