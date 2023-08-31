В українській столиці стартує освітній процес, у зв’язку з чим Київська міська військова адміністрація зробила важливе оголошення.

Так, у КМВА підкреслюють, що до садочків та шкіл підуть тисячі дітей і переважна більшість школярів будуть навчатися в очній формі, пише Politeka.net.

Дистанційно освітній процес буде організовано лише у кількох школах Києва, де зараз немає власного укриття і жодного альтернативного поруч.

Якщо укриття освітнього закладу не може одночасно вмістити усіх учнів, навчання буде організовано в кілька змін.

«Споруди цивільного захисту шкіл і садочків будуть доступні для усіх людей і цілодобово. Але представники закладів освіти Києва будуть пропонувати громадянам виключно під час освітнього процесу використовувати інші найближчі укриття. Аби в першу чергу розмістити дітей.

Тож прошу киян та гостей міста поставитися із розумінням, і не бігти в укриття школи чи садочку, якщо поруч є альтернативний варіант», - підкреслив начальник КМВА Сергій Попко.

Також Попко додав, що, якщо другого варіанту укриття немає, безпека людини буде в пріоритеті.

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