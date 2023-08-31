Так, у КМВА підкреслюють, що до садочків та шкіл підуть тисячі дітей і переважна більшість школярів будуть навчатися в очній формі, пише Politeka.net.
Дистанційно освітній процес буде організовано лише у кількох школах Києва, де зараз немає власного укриття і жодного альтернативного поруч.
Якщо укриття освітнього закладу не може одночасно вмістити усіх учнів, навчання буде організовано в кілька змін.
«Споруди цивільного захисту шкіл і садочків будуть доступні для усіх людей і цілодобово. Але представники закладів освіти Києва будуть пропонувати громадянам виключно під час освітнього процесу використовувати інші найближчі укриття. Аби в першу чергу розмістити дітей.
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Тож прошу киян та гостей міста поставитися із розумінням, і не бігти в укриття школи чи садочку, якщо поруч є альтернативний варіант», - підкреслив начальник КМВА Сергій Попко.
Також Попко додав, що, якщо другого варіанту укриття немає, безпека людини буде в пріоритеті.
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