Уряд України розглядає можливість внесення змін до законодавства, зокрема до законопроекту № 9453, який був схвалений у першому читанні. Новий законопроект впроваджує пропозиції Кабінету Міністрів щодо регулювання питань виплат пенсій.

Зокрема, пропонується розширити критерії для скасування пенсій та впровадити додаткові механізми контролю за використанням пенсійних коштів.

Відповідно до цього законопроекту, який знаходиться на розгляді, пенсіонери, які протягом шести місяців не отримують пенсійні виплати, можуть стати суб'єктами уваги з боку держави. Зокрема, банки будуть зобов'язані повідомляти Пенсійний фонд України про пенсійні рахунки, з яких гроші не знімалися впродовж шести місяців. Після чого ПФУ зможе анулювати пенсію, що надійшла на рахунок пенсіонера протягом цього періоду. Відновлення виплати пенсії буде можливим лише за наявності відповідних підстав.

До того ж, новий законопроект передбачає введення додаткових причин для скасування пенсій, включаючи тимчасове перебування за кордоном згідно з заявою пенсіонера, визнання особи безвісно відсутньою, оголошення її померлою, а також неотримання пенсії протягом 6 місяців поспіль.

Мета цих змін полягає в забезпеченні більш ефективного використання пенсійних коштів та уникнення їх недоотримання протягом тривалого періоду.

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