Популярний виконавець, військовослужбовець ЗСУ та організатор "Культурного десанту" Коля Серга висловився в новому інтерв'ю про те, чи вдалося Лободі змінитися останнім часом. Як зізнався шоумен, раніше він допускав можливість повернення Лободи до українського простору, проте зараз він думає трохи інакше.

«Лобода не виправилася, вона й не зрозуміла. Просто, вибачатися треба не так, як ти цього хочеш, а так, як очікують від тебе люди. Це як коли ти людині розбив чашку, перепрошуєш і кажеш: «Візьми ложку». А тобі у відповідь: "Але в мене вже 50 таких, мені вона не потрібна, мені потрібна чашка". І далі або є компроміс шляхом діалогу, пояснень, або ні.

Вона недостатньо щиро вибачається, ситуація у Харкові показала це. Вона вважає, що бореться із купленими людьми, перебуває в ілюзії» - поділився Серга про Лободу.

Раніше Серга заявляв, що він упустив повернення Лободи, не був зацікавлений у цьому. Однак він не був проти неї і того, що вона раптом виявила патріотичну позицію. Однак, як зізнався Коля Серга, його обурив скандал, який нещодавно спалахнув навколо Лободи та її виступи у Харкові.

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