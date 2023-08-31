Цього разу на своїй сторінці в Instagram дружина Степана Казаніна з "Квартал 95", яка половину життя прожила в росії, а зараз живе у Києві та страждає через своїх екс-співвітчизників, розповіла як минуло її вже друге військове літо в Україні.

Зірка "Квартал 95" Степан Казанін та Наталя у шлюбі з 1993 року. У них двоє синів. Старший син Степан, який народився 1998 року, після закінчення школи вступив до вузу в Москві, чим він займається зараз невідомо. Молодший син – Петро Казанін 2010 р.н. – навчається у київській школі.

"Ви помітили, як подорослішали наші діти? Так, вони намагаються бути колишніми. Сміятися, дуріти, порушувати правила, як і належить підліткам. Вчитися. У тому числі турботі. І не тільки про себе. Вони навчилися дбати про нас. Хвилюватися. Поводитися як дорослі. Місцями навіть як батьки... Тому що наше життя раптово стало небезпечним. І з цим неможливо змиритися...", - пише Наталія Казаніна.

Дружина Степана Казаніна з "Квартал 95" розповіла, що до 1 вересня їх попросили надіслати найщасливіше фото дитини літа 2023 року.

"Таке фото я не знайшла... Знайшла інше. Не тому, що мій син не щасливий. А тому, що такі хвилини стали настільки безцінними, що ними стало складно ділитися... Тому на фото літа 2023 мій малюк серйозний і дорослий. Занадто дорослий... Як і всі діти війни", - додала дружина Казаніна з "Квартал 95".

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