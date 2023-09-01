Мобілізація в Україні триватиме, тому захисникі, що служать на "нулі", потребують ротації.

Мобілізація в Україні продовжена, адвокат "наїхав" на працівників ТЦК за те, що вони самі не поспішають на фронт.

Адвокат у сфері військового законодавства Олег Леонтьєв заявив, що потрібно налагодити систему і внести зміни до законодавства у період дії мобілізації в Україні.

Леонтьєв поділився думками, чому працівники ТЦК без бойового досвіду, не йдуть на фронт під час мобілізації в Україні.

"На жаль, у військкоматах сидять сотні здорових бугаїв у бронежилетах, які можуть забезпечити батальйони. Усі вони служать у військовій частині, і замість оборони країни, ловлять по містах і селах призовників", – каже адвокат.

Крім того, адвокат зазначив, що є заброньовані категорії військовозобов'язаних, які зловживають правом на відстрочку від мобілізації в Україні.

"Адвокатська спільнота обурена тим, що в прокурорів є відстрочки, хоча за законом вони не входять до категорії тих, хто має на це право, але їм зробили броні. І ніякий військком не скаже, що зніме цю бронь", - повідомив Леонтьєв.

"В поліції теж можуть бути хлопці які вже з самого початку воюють на 0 отож треба робити ротації поліцаїв які сиділи і сидять на шиї платників податків на передову поміняти наших дітей",

" Адвокат повністю правий. Міністерство оборони на сьогоднішній день з такою структурою непотрібне. Воєнкомам доведений план по кількості набору солдатів. Треба зняти бронь повністю, включая депутатів",

"Всі особи які є військовими за професією повинні негайно бути на 0.Адже вони не один рік до "війни" отримували зарплату . Пора відпрацьовувати.Таких є біля 2 млн.", - пишуть українці у коментарях.

Джерело: ТСН.

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