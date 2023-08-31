Клієнтка "Приватбанку" розповіла, що у неї зникли гроші з банківської картки, а на рахунку показало "мінус".

"ПриватБанк" є відомим банком, який надає широкий спектр фінансових послуг для значної частини населення України. Незважаючи на велику популярність та доступність, деякі клієнти можуть зустріти певні труднощі при взаємодії з його послугами.

На веб-платформі "Мінфін" опубліковано відгук, у якому розглядається досвід користування послугами "ПриватБанк". Автор відгуку висловив свою думку про роботу цієї фінансової установи, висловивши критику на його адресу.

Клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що в неї зникли гроші з банківської картки. Все почалося з того, що вона перерахувала 15 тисяч на картку "ПриватБанк". Жінка одразу ж зайшла до додатку "Приват24", щоб перевірити свій баланс. Виявилося, що в неї на картці мінус 6 тисяч і незрозуміло, де гроші, які та перерахувала вранці.

Клієнтка "ПриватБанк" зв'язалася з оператором, щоб з'ясувати, в чому проблема. При цьому вона запідозрила працівників установи на брехні.

"По телефону говорять про якийсь збій, однак у новинах ніякої інформації щодо збою немає. У чаті пишуть, що кошти списали торгові точки, проте інформації про ці точки не дають і виписки у мене не відображаються, що були списання. Що це взагалі? таке? Це робота державного банку? Гроші зникли, а мене просять почекати. Мені почекати, коли ще до того мінуса ще більше спишуть?", - обурилася клієнт "ПриватБанк".

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Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

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