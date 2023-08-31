Внаслідок воєнного конфлікту, ініційованого росією, та стрімкого зростання цін, фінансова ситуація українських пенсіонерів погіршилася значно. Деякі з них можуть розраховувати на отримання грошової допомоги від Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Було розпочато виплату додаткової грошової допомоги пенсіонерам у регіонах, які зазнали найбільших втрат через війну.

У відповідності до політики діяльності гуманітарних організацій в Україні, Всесвітня продовольча програма продовжує надавати грошову допомогу для підтримки українців, постраждалих внаслідок воєнного конфлікту.

В рамках цього ініціативного заходу ВПП забезпечує грошову допомогу пенсіонерам, які мешкають у регіонах, де діє або можливий військовий конфлікт (які включені до визначеного урядом переліку) та отримують пенсійні виплати менше ніж 3000 гривень, і які не отримують іншу грошову допомогу (наприклад, на проживання для внутрішньо переміщених осіб або від міжнародних організацій).

Пенсіонери, що задовольняють умовам для отримання цієї грошової допомоги, матимуть можливість отримувати щомісячну виплату від ВПП, розмір якої різниця між поточною пенсією та сумою 3000 гривень. Мінімальний розмір виплати становить 100 гривень. Грошова допомога надходитиме безпосередньо на банківський рахунок, на який пенсіонери отримують свої щомісячні пенсійні виплати.

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