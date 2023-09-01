Україна активно готується до нового опалювального сезону. Стало відомо, якими будуть тарифи на газ, воду та світло для побутових споживачів.

Стало відомо, чи зміняться тарифи на світло, газ і воду з вересня. Варто зазначити, що на низку тарифів в Україні діє мораторій до кінця воєнного стану та ще 6 місяців після. Йдеться про послуги централізованого опалення, гарячого водопостачання, розподілу газу.

Після літнього підвищення, тарифи електропостачання для населення України тепер становить 2,64 грн за кіловат-годину. Ця значна зміна вартості обумовлена необхідністю залучення коштів для відновлення пошкодженої інфраструктури після обстрілів з боку росії.

Внаслідок цього підвищення, сума, яку громадяни сплачують за тарифи на електроенергію, зросла на приблизно 250 гривень. Навіть з новими тарифами, які були переглянуті, вони все ще не покривають всіх витрат на виробництво електрики, але підвищення тарифу на світло у вересні не буде.

Тарифи на водопостачання також хотіли підвищити слудом за тарифами на світло. Хоча Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила зростання тарифів послуг водопостачання та водовідведення,. Тарифи на воду повинні були зрости в середньому на 32%, але цей ріст було скасовано згідно з рішенням НКРЕКП. Тому у вересні тарифи на воду залишаться на тому ж рівні.

Що стосується тарифу на газ для споживачів Нафтогазу, вони залишаться незмінними принаймні до 30 квітня 2024 року. Це рішення було прийняте компанією враховуючи складну економічну та політичну ситуацію в країні, у тому числі воєнний стан. Таким чином, тарифи на газ для споживачів в вересні залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр згідно з фіксованим річним тарифом.

Джерело: НВ.

Останні новини України:

Нагадаємо, деякі українці звільнені від сплати комуналки.

Як повідомляла Politeka, Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення.

Також писала Politeka, українцям радять запасатися дровами вже зараз, у мережі відреагували.