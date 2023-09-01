Актор і художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов розповів, за що він отримав відзнаку від Валерія Залужного.

Зірка "Дизель шоу" Єгор Крутоголов на своїй сторінці в Instagram показав фото почесного нагрудного знаку "За сприяння війську" від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Іноді, коли перебираєш запити від військових, бачиш, скільки всього потрібно, а потім дізнаєшся про всіляких одеських воєнкомів, про бюджети на бруківку і дороги, після того якось опускаються руки, а потім прилітає така пташка і починаєш знов бігати і щось робити. Маю за честь отримати таку відзнаку від Валерія Федоровича Залужного і відмітити, що це нагорода для всієї Дизель студії, бо задіяно весь ресурс студії для роботи фонду! Дуже вдячний!", — похвалився Єгор Крутоголов із "Дизель шоу".

Раніше зірка "Дизель шоу" Єгор Крутоголов розповідав про своє знайомство з бійцями Сил спеціальних операцій.

"Познайомившись особисто з цими кремезними глибами, став розуміти і поважати їх безмежно!!! Найкрутіші вояки! Максимально круті крутяки! Вітаю всіх причетних! Дякую за вашу надскладну роботу і хочу зняти про вас круте кіно одразу після нашої Перемоги!", — наголосив Крутоголов.

Крім того, Єгор Крутоголов показав монету-відзнаку від «сталевих», яку подарували артистам "Дизель шоу", і яку він тепер носить завжди з собою.

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