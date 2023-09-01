Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ірина Федишин розповіла, що після чергових благодійних гастролів за кордоном, повертаючись додому, ледь не розбилася в ДТП. Була негода — сильна злива та вітер — і дерево впало на дорогу перед автівкою, в якій їхала артистка.

"Повертаючись додому, ми ледь не потрапили в аварію. Переїхали дерево, яке було посеред дороги. Дякую Богові, що вберіг 🙏Швидкість була не високою, вдалося справитися з керуванням і не вилетіти у кювет", — написала Ірина Федишин під відео.

Чоловіки, що проїжджали повз зібралися та, не чекаючи рятувальників, самостійно автівкою відтягнули зламане дерево.

Раніше повідомлялося, що Ірина Федишин втратила на війні свого двоюрідного брата брат. Роман Климкович, який із перших днів повномасштабного вторгнення боронив рідну землю добровольцем, загинувши у бою під Соледаром. Йому було всього 34 роки.

Ірина Федишин здобула собі дурну славу після скандалу з оцінюванням Євробачення-2022. Тоді журі, у складі якого вона була, поставило Польщі 0 балів. А пізніше Федишин нарвалася на жорстку критику через нетолерантну заяву про ЛГБТ. Але артистка давно реабілітувалася, а зараз активно гастролює, збираючи кошти на допомогу українським захисникам та постраждалим від вторгнення рф.

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Як повідомляла Politeka, відома українська співачка показала, як окупанти знівечили авто.

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