Alyona Alyona оголосила, що хоче взяти творчу паузу, пише Politeka.net.

Alyona Alyona пояснила, що постійний перетин кордону витягнув з неї всі сили, а також «добряче вдарив по здоров‘ю».

Alyona Alyona планує в листопаді витратити місяць на відновлення сил організму, а у грудні присвятити місяць творчості.

«Що буде в січні — ще не вирішила, але знаю точно, що на ці три місяці я не зникну з публічного поля. Я буду виходити в сторіз, розповідати, як я, що зі мною відбувається і взагалі, що говорять мої аналізи і т.д.», - повідомила Alyona Alyona, підкресливши, що концертів вона давати не буде.

Alyona Alyona пояснює, що останні півтора року вона дуже мало часу приділяла тому, що турбує особисто її, а особливо здоров’ю. Alyona Alyona зізнається, що пережиті стреси почали вилазити боком.

Артистку, зокрема, підтримала співачка MamaRika. Виконавиця також поскаржилась на свої проблеми зіздоров’ям:

«Мала, зе сейм шіт. Тупо розвалююсь. Стреси і пахота безкінечна роблять своє».

Alyona Alyona, реагуючи на коментарій, зазначила:

«Завжди гризе совість хоч трохи сказати, що десь тяжко, бо дійсно є ті, кому тяжче. Але коли розвалюєшся, то вже діагноз».

Підписники і шанувальники Alyona Alyona бажають їй відновлення і повернення на сцену:

«Бережіть себе, Ви така яскрава та сильна! Нехай сили та здоров’я відновляться, щоб ми й надалі спостерігали за тим сяйвом та енергією, якою Ви з нами ділитесь!»,

«Сил вам і міцного здоров'я,швидкого відновлення»,

Ви робите дуже добрі справи і дуже багато. Знаю і вірю, що люди за це вам дуже вдячні. Знаю також, що робите то не заради вдячності, а тому що обираєте це і хочете. Завжди для когось щось зробити знаходимо дуже багато сил у собі і це дисциплінує, але чомусь не вміємо з тією ж затятістю і дисципліною робити хоч половину того для себе».

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