НБУ попереджає, що залишився всього місяць, щоб обміняти дрібні монети та банкноти гривні старих зразків.

НБУ додає, що йдеться про монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року - незабаром їх вилучають з готівкового обігу.

Як повідомляє пресслужба НБУ, розмінні монети 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску - можна здати до 30 вересня 2023 року включно.

Для того, аби здійснити обмін необхідно звернутися до НБУ:

у Києві: Контрактова пл., 2А;

у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;

у Львові: вул. Коперника, 4;

у Одесі: вул. Рішельєвська, 8;

у Харкові: Театральна пл., 1;

у Хмельницькому: вул. Володимирська, 91.

Також можна звернутися до уповноважених банків НБУ: АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ».

"Важливо! Обміняти такі розмінні монети та банкноти на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет), громадяни зможуть без стягнення плати за проведення такого обміну", - йдеться у повідомленні НБУ.

Українці у коментарях почали ділитися думками щодо заяви НБУ.

"В США вже столітніми банкнотами можна користувати, а в нас 20-річні вилучають! Дивно...",

"крім США так ніхто не робить. Вилучати старі гроші з обігу це нормальна практика, логічна практика. Ніякі тут права не порушується",

"Дивні правила. Нащо їх вилучати? Да і ви часто міняєте дизайн",

" А як і де можна буде купити ці здані куп'юри і монети старого зразка, що ви зараз вилучаєте із обігу?", - пишуть у коментарях під публікацією НБУ українці.

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