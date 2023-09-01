НБУ додає, що йдеться про монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року - незабаром їх вилучають з готівкового обігу.
Як повідомляє пресслужба НБУ, розмінні монети 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску - можна здати до 30 вересня 2023 року включно.
Для того, аби здійснити обмін необхідно звернутися до НБУ:
- у Києві: Контрактова пл., 2А;
- у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;
- у Львові: вул. Коперника, 4;
- у Одесі: вул. Рішельєвська, 8;
- у Харкові: Театральна пл., 1;
- у Хмельницькому: вул. Володимирська, 91.
Також можна звернутися до уповноважених банків НБУ: АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ».
"Важливо! Обміняти такі розмінні монети та банкноти на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет), громадяни зможуть без стягнення плати за проведення такого обміну", - йдеться у повідомленні НБУ.
Українці у коментарях почали ділитися думками щодо заяви НБУ.
"В США вже столітніми банкнотами можна користувати, а в нас 20-річні вилучають! Дивно...",
"крім США так ніхто не робить. Вилучати старі гроші з обігу це нормальна практика, логічна практика. Ніякі тут права не порушується",
"Дивні правила. Нащо їх вилучати? Да і ви часто міняєте дизайн",
" А як і де можна буде купити ці здані куп'юри і монети старого зразка, що ви зараз вилучаєте із обігу?", - пишуть у коментарях під публікацією НБУ українці.
Останні новини України:
Нагадаємо, НБУ змінить кредитні правила.
Як повідомляла Politeka, у НБУ змінили правила переказу грошей через термінали.
Також Politeka писала, "Нацбанк" посилив правила для українців.