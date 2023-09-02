НБУ повідомив, як зрозуміти, що фінансова установа порушує права клієнта, озвучено типові ознаки.

НБУ відповів на популярні запитання українців, зокрема, як можна зрозуміти, що фінансова установа порушує ваші права.

Пресслужба НБУ надала розгорнуту відповідь, як виявити порушення.

НБУ опублікував типові ознаки порушення прав споживачів фінансових послуг.

Перша ознака - це звернення до споживача з вимогою сплатити кредит іншої особи, коли споживач не є поручителем, спадкоємцем чи представником боржника.

Також НБУ навів ще одну однаку - застосування жорстких методів стягнення заборгованості. Наприклад, використання нецензурної лексики, морального тиску на споживача чи погроз - це є явне порушення.

Серед ознак порушення є також наполегливе пропонування кредитних продуктів, таких як кредитні картки чи ліміти, у разі перевипуску платіжної картки у банку.

НБУ повідомляє, що явною ознакою порушень є нарахування процентів за користування кредитом понад строк кредитування.

Також НБУ повідомив про виплату не в повному обсязі, неприйняття рішення про виплату чи навіть відмова у виплаті страхового відшкодування страховими компаніями.

Крім того, нещодавно НБУ повідомив, як діяти у випадку, якщо людина обміняла валюту, проте потім передумала - як можна відмінити операцію.

В НБУ повідомили, що можна провести зворотну валютно-обмінну операцію упродовж 15 хвилин після обміну.

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