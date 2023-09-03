Один з клієнтів Монобанку вирішив зняти 16 тисяч гривень зі своєї банківської картки за допомогою банкомату "ПриватБанк". Однак, хоча гроші були списані з його карти, банкомат "ПриватБанк" не видав живих грошей. Користувач поділився своєю історією на форумі Мінфіну.

Цей інцидент змусив клієнта чекати на вирішення проблеми протягом двох місяців. Він також зазначивши, що спроба зняти кошти з банкомату "ПриватБанк" була не маленькою - 16000 гривень.

Після спроби зняття грошей банкомат "ПриватБанк" довго рахував їх, але в кінці видав помилкове повідомлення. Незважаючи на обіцянки служби підтримки "ПриватБанк" про повернення грошей протягом 10-20 хвилин, гроші так і не повернулися на картку користувача.

У результаті йому було пораджено звертатися до банку Монобанку. Спочатку Монобанк запросив чекати 10 днів, а потім цей термін був продовжений до двох місяців.

У "ПриватБанк" пояснили: "Завжди рекомендуємо звернутися до банку, який видав картку, адже саме він може ідентифікувати вас, як власника картки та подати заявку на повернення коштів та у разі підтвердження факту збою чекати повернення коштів у визначений термін".

Для уникнення подібних ситуацій рекомендується уважно перевіряти банкомат перед використанням, переконатися, що немає жодних знімних елементів або аномалій. При введенні пін-коду клавіатуру слід прикривати рукою, оскільки бувають випадки встановлення камер для підгляду за паролем.

Останні новини України:

Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

Як Politeka.net повідомляла, що "ПриватБанк" позбавив пенсіонерку заслужених виплат.

Також Politeka.net писала, що "ПриватБанк" безпідставно закрив рахунки українця, розгорівся скандал.