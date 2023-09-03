Більшість українських домогосподарств, приблизно 98%, є клієнтами Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" та плятають тарифи на газ цієї компанії.

Україна має кілька постачальників природного газу для населення, пропонуючи тарифи від 7,7 до 9,99 гривень за кубометр. У 7 з них ціна на газ нижча за 8 гривень, у 5 - вище цього показника. Українцям встановили тарифи на газ у вересні. Стало відомо, скільки доведеться платити.

Більшість українських домогосподарств, приблизно 98%, є клієнтами Газопостачальної компанії "Нафтогаз України", яка пропонує пальне за гарантованою ціною 7,96 гривень за кубометр.

Ці річні тарифи залишаються в силі до 1 травня 2024 року, тобто до закінчення опалювального сезону, гарантуючи стабільність цін на газ. На додаток до цього, Кабінет Міністрів України 22 серпня продовжив дію ПСО (покладання спеціальних обов'язків) на ринку природного газу, що збереже незмінними тарифи на опалення.

Які тарифи на газ пропонують (грн за кубометр):

"Еру Людям" – 7,70

"Енерджі трейд груп" – 7,799

"Нафтогаз" – 7,96

"Тернопільоблгаззбут" - 7,96

"Прикарпатий енерго трейд" – 7,98

"Полтавагаззбут" - 7,99

"Галнафтогаз" "Окко контракт" – 7,99

"Львівенергозбут" – 8,20"

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46

"Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) -8,46

"Асканія енерджі" - 9,95

"Світгаз" - 9,99

Для виробників тепла для населення ТОВ "ГПК "Нафтогаз Трейдинг" (яке має власність на ПСО) постачатиме газ за ціною 7 420 гривень за тисячу кубометрів; для виробників тепла для бюджетних установ - по 16 390 гривень за тисячу кубометрів. Для інших споживачів тарифи на газ буде встановлено відповідно до ринкових умов в Україні.

Джерело: Обозреватель.

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