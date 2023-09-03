У документі НБУ №60 від 23 березня 2022 року йдеться про те, що українські фінустанови мають контролювати перекази.

Під час введення воєнного стану в Україні застосовуються особливі правила фінансового моніторингу. Хоча в окремих випадках спостерігалися обмеження, дозволи на фінансові операції та перекази клієнтів можуть бути заблоковані банками. Фінансові установи зобов'язані проводити обов'язкову перевірку переказів значних грошових сум. Про це попереджає прес-служба "Нацбанку Украины" (НБУ).

В НБУ розповіли, що якщо ви або касир у банку відправили гроші за неправильними реквізитами, спробуйте виконати наступні дії. По-перше, надішліть письмове звернення до вашого банку і вкажіть всі деталі операції.

Крім того, НБУ додав, що треба дочекатися, коли банк встановить обставини справи. У випадку, якщо банк не повертає вам кошти, ви можете звернутися до НБУ. У деяких випадках, щоб повернути кошти, які були відправлені за неправильними реквізитами через помилку банку, може знадобитися звернутися до суду.

Щодо питання комісій за переказ грошей або сплату послуг, то тут НБУ пояснює - банки мають право самостійно встановлювати процентні ставки та комісії за свої фінансові послуги. Тому перед відкриттям рахунку у банку важливо докладно ознайомитися з усіма тарифами та комісіями, які застосовуються в даному банку.

Також в НБУ прокоментували щодо ситуації, коли банк блокує ваші кошти після переказу, варто зазначити, що банк має право зупинити операцію, якщо вона викликає підозру або має ознаки кримінального правопорушення. Також в НБУ додали, що спеціально уповноважений орган може ухвалити рішення про тимчасове призупинення видаткових операцій на певний строк.

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