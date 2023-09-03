Популярна українська ведуча Леся Нікітюк поділилася у мережі фото із відпочинку з близькими, проте не всі оцінили її одкровення.

Українська телеведуча Леся Нікітюк , яка активно веде соціальні мережі та розповідає про свою родину, поділилася в Інстаграм кадрами із новим захопленням. Як завжди, під постом Нікітюк в Інстаграмі розгорілися суперечки, оскільки знайшлися ті українці, які вирішили засоромити ведучу за її фото та відпочинок загалом.

Упродовж деякого часу Леся Нікітюк захоплюється вейкбордингом у компанії своїх друзів. Під час цього активного проведення часу вона вивчає навички стояння на спеціальній дошці на воді та виконує різні трюки.

На знімках видно, як Нікітюк позує у спеціальному спортивному одязі, тримаючи в руках вейкборд.

«Спорт навчальний баланс, а для ваг баланс дуже важливий. Особливо для таких емоційних людей, як я..» - заявила Нікітюк.

У мережі ж розсудили, чи доречно хвалитися своїм міні-відпочинком:

«Блондинкою вам набагато краще. Зараз таке відчуття начебто ви в перуці; а чи треба зараз це показувати; Яка красива, але не зовсім розваги в тему;

У когось немає війни ((((( Як це класно! Так, ваги це повітря + вода – це велика сила і енергія; О, нарешті колір який вам підходить; добре живете, у вас є така можливість) - пишуть під кадрами). Нікітюк.

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