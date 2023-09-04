"Укрзалізниця" знову зазнала критики пасажирів через неприйнятні умови обслуговування. Скарги стосувалися ситуації, коли поїзд не відчиняли для пасажирів, навіть у надзвичайних погодних умовах, таких як дощ та град. На таку ситуацію про компанію "Укрзалізниця" поскаржилася Олена Павленко у Facebook.

Пасажирка потягу "Укрзалізниця" розповіла, що провідники потяга не дозволили людям увійти в поїзд, навіть коли за вікном лили дощ та падав град. Вони вирішили чекати останні 20 хвилин перед посадкою.

"Укрзалізниця наскільки відповідає корпоративним цінностям тримати людей перед закритим поїздом, стоїчно чекаючи останні 20 хвилин перед посадкою тоді, коли перон заливає дощ та град, і всі, включаючи дітей, стоять мокрі?" - написала Олена.

Пізніше вона внесла до свого повідомлення, що "Укрзалізниця" надала обіцянку реагувати на цю ситуацію та провести розслідування якнайшвидше.

В коментарях деякі українці підтримали авторку повідомлення та виражали своє обурення компанії "Укрзалізниця". Інші ж не розуміли, чому люди не зайшли до вокзалу, щоб перечекати зливу там.

"Дивись, яка фігня твориться", "Це досить дивно, у них же усіх білети є. Чому людей не пустити та не відкрити вагони раніше?", "Ну так для того, щоб очікувати поїзд, існує вокзал. І 20 хвилин абсолютно достатньо дійти на платформу і сісти".

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