У "ПриватБанку" було зафіксовано випадки несанкціонованого доступу до банківських рахунків.

Шахраї отримали доступ до рахунків клієнтів "ПриватБанк". У місті Кривий Ріг кіберполіція разом із службою безпеки "ПриватБанк" провела спецоперацію, під час якої були затримані зловмисники, що вчиняли шахрайські дії, використовуючи незаконно випущені мобільні SIM-карти.

Про це детальніше повідомила пресслужба банку.

В "ПриватБанк" були зафіксовані випадки несанкціонованого доступу до банківських рахунків клієнтів через використання нелегально перевипущених мобільних карток. Підозрювана група мешканців Кривого Рогу була виявлена в організації цих шахрайських дій.

"Шахраї шляхом незаконного перевипуску SIM картки мобільних операторів та заволодіння мобільним номером клієнта отримували паролі до мобільного банку та доступ до рахунків", - йдеться у повідомленні "ПриватБанк".

Як повідомили у "ПриватБанк" під час проведення обшуків у членів цієї шахрайської групи були вилучені мобільні телефони, SIM-картки, записи, наркотичні речовини, підроблені електронні паспорти та обладнання для їх створення. Всім членам групи було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Як сказано у прес-службі "ПриватБанк" за цими фактами було ініційоване звернення до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області та подано заяву про злочини.

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