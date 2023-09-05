Якщо українці бажають заощадити на тарифах за електроенергію, їм рекомендують перейти на двозонний чи тризонний тариф.

Українцям розповіли, що буде з тарифами на світло восени, а також скільки платитимемо. Про це міністр енергетики Герман Галущенко повідомив під час телемарафону.

Так, в Україні осінні тарифи на електроенергію залишаться незмінними. В Міненергетики наголошують, що до закінчення опалювального сезону 2023-2024 років немає планів підвищувати тарифи.

Таким чином, у вересні тарифи на електроенергію залишиться на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину, незалежно від обсягу споживання.

За його словами, збільшення тарифу на електроенергії було запроваджено для отримання додаткових коштів на відновлення енергосистеми, яка була пошкоджена російськими атаками.

Якщо українці бажають зекономити на тарифах за електроенергію, їм рекомендують перейти на двозонний чи тризонний тариф. Це дозволить платити за електроенергію в залежності від часу її споживання, що може бути більш вигідним.

При двозонному тарифі:

З 23:00 до 7:00 вартість становить 1,32 гривні за кВт-год (50% від повного тарифу).

З 7:00 до 23:00 - 2,64 гривні за кВт-год (повний тариф).

Тризонні тарифи передбачають такий розподіл:

З 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 - 3,96 гривні за кВт-год (150% від повного тарифу).

З 7:00 до 8:00 та з 11:00 до 20:00 - 2,64 гривні за кВт-год (повний тариф).

З 23:00 до 7:00 - 1,06 гривні за кВт-год (40% від повного тарифу).

Джерело: РБК Україна.

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