Національний банк України оновив інфляційний прогноз і попередив, що буде з цінами на товари та послуги.

Темпи інфляції в Україні значно сповільнилися: якщо у січні це було 26%, то в липні — майже 11%.

Як заявили в пресслужбі НБУ, дезінфляційний тренд буде зберігатися й надалі. Нацбанк прогнозує, що в цьому році інфляція знизиться до 10,6%, у 2024 році — до 8,5%, а у 2025 — до 6,0%.

Зниженню інфляції в Україні сприяє низка чинників. По-перше, доволі стабільна ситуація в енергетиці, поступове здешевлення пального та енергоносіїв у першому півріччі на світовому ринку. По-друге, нарощування пропозиції продовольства, причому завершення війни ще більше стимулюватиме нарощування виробництва, а збільшення пропозиції товарів стримуватиме інфляцію.

Третій фактор — стійкість валютного ринку. Як пояснили в НБУ, зміцнення гривні на готівковому ринку стримувало зростання цін на товари і послуги зі значною складовою імпорту (одяг, електроніка, авто, медицина тощо). Ще один чинник стійкого сповільнення інфляції – фіксовані тарифи на частину житлово-комунальних послуг, зокрема опалення та гарячу воду.

В НБУ наголосили, що на етапі відбудови країни для додаткової підтримки курсу гривні важливу роль будуть мати інвестиції та міжнародна фінансова допомога.

Крім того, за даними НБУ, рівень безробіття в Україні знижується, але дуже повільно, зокрема через кваліфікаційні диспропорції, під час війни попит на одні спеціальності зріс, а на інші — впав.

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