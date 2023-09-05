Працівники Державного бюро розслідувань спільно з поліцією Миколаєва оголосили про підозру керівнику сектору одного з правоохоронних органів у Миколаєві. Деталі затримання поліцейсього повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.

Працівника поліції звинувачують у системному продажу конфіденційної інформації одному ритуальному агентству у Миколаєві.

За даними слідства, працівник поліції домовився про вигідну співпрацю з менеджером одного з ритуальних агентств Миколаєва і передавав йому конфіденційну інформацію про померлих, включаючи адреси та контакти їхніх родичів.

Ритуальна фірма після цього використовувала передану інформацію, щоб зв'язатися з родинами померлих та запропонувати свої послуги. За кожного клієнта, правоохоронець отримував відсоток від "прибутку".

Правоохоронцю було оголошено підозру у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом, яка зберігалася в автоматизованих системах та була захищена згідно з чинним законодавством (згідно зі статтею 361-2 частина 2 Кримінального кодексу України).

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Миколаївська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у цій справі.

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