Клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що зараз вона тимчасово перебуває у Польщі при вході до "Приват24", у неї виникли проблеми.

"ПриватБанк" незважаючи на свою популярність та доступність, може іноді розчарувати клієнтів. Адже деякі українці стикаються із певними труднощами при використанні його послуг.

На спеціалізованому веб-ресурсі "Мінфін" було опубліковано чергове негативне відгук про роботу "ПриватБанк". Клієнтка висловила критику з приводу додатку "Приват24".

Так, клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що зараз вона тимчасово перебуває у Польщі. Якось їй потрібно було зайти до себе в кабінет у додатку "Приват24". Але нічого не вийшло – система заблокувала їй вхід і вимагала телефонувати на гарячу лінію – 3700.

Зателефонувати зі свого номера не вдалося, адже вона знаходиться в Польщі. Тому українка зв'язалася за іншим номером, але отримала несподівану відповідь від операторів "ПриватБанк".

"Зателефонувала з іншого номера. Довелося чекати купу безглуздих переадресацій. У результаті оператор сказав, що потрібно дзвонити виключно з фінансового номера. Тобто мені потрібно активувати новий тариф або платити невідомо скільки за дзвінок у роумінгу, щоб дізнатися про причину блокування доступу", - обурилася клієнтка. "ПриватБанк".

Вона також додала, що складається відчуття, що "ПриватБанк" просто байдуже ставиться до своїх клієнтів, які перебувають за кордоном. На її думку, простіше зв'язатися з посольством у Новій Гвінеї, ніж із підтримкою "ПриватБанк".

"Позорище. Позорище. А як звіти про прибуток писати так художники. У той час як комунікація нижча за плінтус", - додала клієнтка "ПриватБанк".

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