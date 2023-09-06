На розмір пенсії та надбавки впливають стан здоров'я, вік та тривалість страхового стажу.

Cума пенсії після виходу на заслужений відпочинок в Україні залежить від різноманітних факторів. Деякі додаткові виплати до пенсії нараховуються автоматично, тоді як за іншими потрібно звертатися до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як повідомляє ПФУ, згідно з українським законодавством, пенсіонери мають право не лише на базові соціальні виплати після виходу на пенсію, але й на додаткові надбавки.

Зазвичай, розмір пенсійних виплат визначається відповідно до розміру заробітної плати, яку особа отримувала раніше. Також на розмір пенсії впливають стан здоров'я, вік та тривалість страхового стажу.

Пенсіонери можуть отримати надбавку до пенсії для осіб із спеціальними потребами. Ця надбавка до пенсії може становити 800 гривень і призначається в таких випадках:

якщо пенсіонеру понад 80 років і він проживає самостійно;

якщо пенсіонер потребує догляду і не має працездатних родичів;

якщо громадянину потрібна допомога соціальних працівників.

Також пенсіонери можуть отримати вікові надбавки. Ці надбавки до пенсії нараховуються автоматично, і їх розмір залежить від віку пенсіонера. Наприклад:

300 гривень на 70 років;

456 гривень на 75 років;

570 гривень на 80 років.

Крім цього виплачується доплата до пенсії за додатковий стаж. Цей вид надбавок також нараховується автоматично для громадян, які працювали після досягнення пенсійного віку (55 років для жінок, 60 років для чоловіків) і мають додатковий стаж. Кожний рік роботи після пенсійного віку додає 1% до розміру пенсії.

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