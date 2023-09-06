Акторка, зірка «Квартал 95» і телеведуча програми «Тихий вечір з Оленою Кравець» чесно сказала, як ставиться до критики, з якою стикається.

Олена Кравець в інтерв’ю Аліні Шаманській зізналася, що їй часто доводиться стикатися з осудом, пише Politeka.net.

Зокрема через свою програму «Тихий вечір з Оленою Кравець».

«Ти думаєш я не стикаюся з «Навіщо ви це робите, під час війни?», «Та хіба ж можна?». Його дуже багато, але я просто знаю, для чого я це роблю. Бо це потрібно насамперед мені, я хочу таку програму, я хочу таке дивитись, я хочу таке робити, щоб в людей була можливість хоча б раз на тиждень видихнути», - розповіла Олена Кравець.

Кравець зазначає, що їй важливо, дарувати людям можливість хоча б посміхнутися.

«Мені дуже відгукується все те, що я роблю. І тому зараз, хто б мені що не казав: «Ти не готова», «Це не твоє», «Ти не ведуча». Можливо. Можливо ви праві, по якимсь міркам і законам я, можливо, до чогось не готова. Але це приносить мені задоволення і я роблю це щиро», - каже Олена Кравець.

Телеведуча і зірка Студії Квартал 95 вважає, що критика – це плата за право бути собой, а критикують зазвичай ті, хто «сидить на галерці і дивиться на вас».

«Томущо софіти, все світло направлено на вас. І ви у світлі», - зазначає Олена Кравець.

Також телеведуча вважає, що критика – це нормально, адже неможливо подобатись усім.

«І щоб ти не робила, це завжди буде кимось знецінено, обкритиковано, хтось буде у захваті. Але мені здається, що дуже важливо спиратись на свою правду і на свої відчуття. І якщо ти робиш це не заради хайпу, не тому, що так роблять всі, не тому що тобі «вже пора», не тому що «я просто нудьгую», а томущо ти не можеш це не робити – от тоді по великому рахунку пофіг, хто що каже», - висловила свою думку Олена Кравець.

Але Кравець намагаэтсья прислуховуватися до критики від людей, які для неї важливі, і які можуть дати конструктивний аналіз, що саме не так і що можна змінити.

Останні новини України:

«Олену Кравець довели до емоційного потрясіння прямо в ефірі.

Також повідомлялось, що Кравець зачепила заявою про українців, які повертаються з-за кордону.

Олена Кравець розповіла про повернення з-за кордону та перший вибух в Україні, який почули її діти.