Олена Кравець в інтерв’ю Аліні Шаманській розповіла, що найбільша проблема людей, які живуть публічно – «це ілюзія того, що тобі потрібно задовольняти чиїсь очікування».

«Так, це ілюзія. Тобі здається, що люди від тебе чекають ось цього і ти починаєш жити відповідно до їх очікувань. І втрачаєш себе, і коли ти втрачаєш себе, ти потім втрачаєш і цю аудиторію», - відповіла Олена Кравець на питання Шаманської.

На думку Кравець, аудиторія ніколи незнає, чого вона хоче.

«Ніколи! Бо аудиторія – це декілька сотен тисяч або десятки тисяч людей і у кожного своє життя. І, по суті, їх з тобою нема. Навіть, якщо їх декалька мільйонів, вони не з тобою. Вони можуть писати тобі слова підтримки, і це дуже допомогає, але ти забуваєш звірятися із собою. Ось ця підміна спілкування з собою на спілкування з аудиторією, мені здається, це сумно», - пояснила свою точку зору Олена Кравець.

За словами Кравець її дійсно мало у соцмережах, і на то є причини.

«Я не бачу необхідності, і бажання в мене немає розповідати про своє особисте життя. Я розумію, що це цікаво, розумію, що люди будуть реагувати, але в мене немає внутрішньої потреби отримати чийсь лайк чи хейт. В мене немає потреби бути оціненою. Це моє життя…», - каже Олена Кравець.

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