Днями донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта з'явилася на вулиці з новою зачіскою, пише Politeka.net.
17-річна дочка Анджеліни Джолі вирішила зістригти волосся, що відросло, і пофарбувати їжачок в рожевий колір.
Папараці впіймали дочку Анджеліни Джолі з новою зачіскою під час зустрічі з подругою у кафе торгового центру Erewhon у Студіо-Сіті (район Лос-Анджелеса).
«Що?»,
«Бунтарка, як і її мати»,
«Принцеса»,
"Що трапилося з її волоссям?", - коментують користувачі Інстаграм зміни у зовнішності доньки Анджеліни Джолі та Бреда Пітта.
Шайло – перша біологічна дитина Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, але в сім'ї на той момент вже були прийомні діти Меддокс та Захара. Через рік був усиновлений трирічний хлопчик Пакс, а у 2008 році народилися близнюки Нокс Леон та Вів'єн Маршелін.
Усі діти отримали подвійне прізвище Джолі-Пітт.
З дитинства Шайло одягала одяг для хлопчиків, стригла коротко волосся і просила називати її Джоном.
Кожна поява дочки Анджеліни Джолі та Бреда Пітта у сукні викликає фурор.
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Також повідомлялося, що Анджеліна Джолі потрапила в черговий скандал через бурхливе минуле з Піттом.
Крім того, Politeka.net писала, як сильно змінилася Анджеліна Джолі за останні 15 років.