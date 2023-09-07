Дочка Анджеліни Джолі продовжує свої експерименти із зовнішністю, і результати нових пошуків себе вже побачили папараці.

Днями донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта з'явилася на вулиці з новою зачіскою, пише Politeka.net.

17-річна дочка Анджеліни Джолі вирішила зістригти волосся, що відросло, і пофарбувати їжачок в рожевий колір.

Папараці впіймали дочку Анджеліни Джолі з новою зачіскою під час зустрічі з подругою у кафе торгового центру Erewhon у Студіо-Сіті (район Лос-Анджелеса).

«Що?»,

«Бунтарка, як і її мати»,

«Принцеса»,

"Що трапилося з її волоссям?", - коментують користувачі Інстаграм зміни у зовнішності доньки Анджеліни Джолі та Бреда Пітта.

Шайло – перша біологічна дитина Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, але в сім'ї на той момент вже були прийомні діти Меддокс та Захара. Через рік був усиновлений трирічний хлопчик Пакс, а у 2008 році народилися близнюки Нокс Леон та Вів'єн Маршелін.

Усі діти отримали подвійне прізвище Джолі-Пітт.

З дитинства Шайло одягала одяг для хлопчиків, стригла коротко волосся і просила називати її Джоном.

Кожна поява дочки Анджеліни Джолі та Бреда Пітта у сукні викликає фурор.

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Також повідомлялося, що Анджеліна Джолі потрапила в черговий скандал через бурхливе минуле з Піттом.

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