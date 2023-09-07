Камалія, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, у шлюбі з британо-пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром з 2003 року і завдяки його статкам отримала статус найбагатшої співачки України. Нещодавно співачка оголосила, що вони з чоловіком вирішили розлучитися, але продовжує регулярно з'являтися на публіці разом із Захуром і публікувати спільні кадри.

Камалія та Мохаммад Захур виховують двох донечок-близнючок Арабеллу та Мірабеллу, і 6 вересня дівчаткам виповнилося 10 років.

На своїй сторінці в Instagram Камалія привітала доньок із днем народження та розповіла, як війна вплинула на їх родину.

"Сьогодні наші принцеси відзначають перший ювілей — десятиріччя нестримної радості, яку вони принесли в наше життя! Як же ми мріяли подарувати їм справжнє свято з друзями, однокласниками, великим святковим тортом, фокусами, аніматорами… Та війна вносить свої нещадні корективи… Вона розлучила нас, штовхаючи дівчаток у небажане вигнання з рідної країни. А як же вони мріють жити в Україні!", — пише Камалія.

Сама Камалія вирішила залишитися в Україні, а Захур був змушений бути разом з донечками, покинувши свій бізнес.

"З початком їхнього навчання в Лондоні з’явилося скромне прохання — єдиний подарунок, якого вони щиро бажали, це відзначити своє 10-річчя в Києві. Ми всім серцем прийняли їхнє бажання, усвідомлюючи, що серед буремності, хаосу просте та інтимне святкування в колі найдорожчих друзів і родини має незмірну цінність. І зараз лише так!", — наголосила Камалія.

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