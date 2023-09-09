Відомий реп-виконавець Ярмак висловив свою думку про Потапа та Дорна, з якими знайомий особисто.

Популярний український репер Олександр Ярмак (Yarmak), який зараз служить у Збройних силах України та продовжує випускати пісні, поділився своїми емоціями та думками про Потапа та Івана Дорна.

Олександр Ярмак став гостем програми "20:23" Жені Яновича, з яким довгі роки товаришує. У розмові Ярмак висловився про деяких артистів, серед яких Потап та Іван Дорн. Як виявилося, Женя Янович організував невеликий конкурс, темою якого постало питання, з ким Ярмак точно ніколи не запише фіт. І одразу виконавець і воїн дістав картки з фото Потапа та Дорна.

"Для мене їхні вчинки, їхня абсолютна пасивність до 2022 року... сьогодні, досі зі мною дисонує. Я не знаю. Ці люди повинні робити такого рівня вчинки, щоб повернутися в культурний простір нашої країни, я не знаю. Я був би радий побачити їх на фронті. Не обов'язково у бойовому підрозділі, хоча б у тиловому. Ось, як їздить "Культурний десант" зі своїми мотиваційними виступами", - поділився своєю думкою Олександр Ярмак.

Водночас виконавець засумнівався, чи захочуть військові на передовій слухати виступи Потапа і Дорна.

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