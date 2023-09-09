Відома співачка Настя Каменських показала кадри з чергової трагедії в Україні та поділилася своїм болем.

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно оскандалилася після відвертого інтерв'ю у Маші Єфросініної, часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя у своєму Instagram. Так, цього разу Настя Каменських виклала у сторіс кадри з чергових трагічних ударів по Україні та поділилася своїми емоціями.

Так, в одній із сторіс Настя Каменських показала відео з Кривого Рогу, куди вкотре прилетіло від російських окупантів.

"Удар по Кривому Розі, ракета потрапила в адміністративну будівлю поліції. Станом на цю хвилину 1 загиблий і 41 постраждалий", - підписала сторіст Настя Каменських.

На ще одній сторісці Настя Каменських показала кадри з міста Суми, куди також прилетіла російська ракета. На знімках видно, як рятували собаку.

"Ракетний удар по Сумах відомо про трьох поранених. Також з-під завалів рятували собаку", - підписала сторіс співачка.

Наприкінці на сторіс Настя Каменських поділилася болем: "Неможливо боляче. Щодня наші міста обстрілюють. Страждають ні в чому невинні люди".

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