Клієнт "ПриватБанк" розповів, що знімав гроші в банкоматі установи і гроші йому не було видано.

"ПриватБанк" знову спричинив розчарування серед українських клієнтів. Деякі користувачі банку зіштовхнулися із негативними ситуаціями та проблемами, пов'язаними з наданням послуг "ПриватБанку".

На спеціалізованому веб-ресурсі Мінфін з'явився негативний відгук на роботу ПриватБанку. У новому відгуку клієнт поскаржився на банкомат банку.

Клієнт "ПриватБанк" розповів, що знімав гроші в банкоматі установи і гроші йому не було видано. На екрані банкомату після довгого очікування з'явилося повідомлення, що сталася помилка і гроші автоматично повернуть на картку "ПриватБанк". Оператор на гарячій лінії відповіла те саме - чекати повернення грошей протягом трьох днів. Про всяк випадок він залишив кілька заявок на повернення коштів та перевірку банкомату, який видав помилку.

Через три дні гроші не повернули. На гарячій лінії "ПриватБанк" відповіли, що операція з повернення грошей була успішною і нібито гроші клієнту повернули.

Таким чином, операція, яка 05.09.2023 мала статус помилки та кошти не були видані — вже 07.09.2023 набула статусу успішна.

"ПриватБанк" надав собі мої гроші. Перевіряти банкомат та надавати іншу інформацію у чаті підтримки мені відмовилися. Також наполегливо відмовлялися прийняти заяву щодо цієї ситуації, відправляючи мене до банку, який випустив картку. Грошей я так і не отримав на даний момент", - додав клієнт "ПриватБанк".

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