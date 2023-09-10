Камалія, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, одружена з британо-пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром з 2003 року, раніше артистка заявила про розлучення з коханим. Як можна помітити в Інстаграмі, Камалія продовжує регулярно з'являтися на публіці разом із Захуром та публікувати спільні кадри.



Камалія та Мохаммад Захур виховують двох дочок-близнюків Арабеллу та Мірабеллу, і 6 вересня дівчаткам виповнилося 10 років. Нещодавно в Інстаграмі Камалія вирішила показати, як зі сльозами віддає дітей до чоловіка, адже їм настав час вирушити на навчання.

На сторінці у Instagram Камалія розмістила ролик, знятий на столичному вокзалі. Як розповіла виконавиця, вона проводила своїх дітей назад до Лондона, де вони навчаються та живуть разом із батьком.

У відео також присутній і екс-коханий Камалії та батько її дітей, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур. Камалія у відео сидить у вагоні разом із дочками, і лише стримуючи сльози, їх обіймає. На їхньому тлі Мохаммад Захур намагається запакувати валізу.

"Дуже було боляче розлучатися! Провела своїх дітей до Лондона" - зізналася Камалія.

«Мама має бути зі своїми дітьми, вони ще маленькі; Мій чоловік хотів, щоб син навчався в Англії, сказала, що тільки через мій... ти; Навіщо їм до Києва? Там війна. Нехай діти в Лондоні навчаються та живуть. Це вірно;

Українські діти навчаються у своїй країні; А чому Ви їх не супроводжуєте? Просто, я Вас ще такою розгубленою не бачила! Так складно розлучатися, я вас розумію; Батько буде з ними? Безпека, мабуть, важливіша» - пишуть у мережі.

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