За даними минулого опалювального сезону, середній розмір житлової субсидії становив близько 1600 гривень на місяць.

У ситуації війни багатьом громадянам житлова субсидія стала суттєвою фінансовою підтримкою. Призначення та нарахування житлових субсидій здійснюються на екстериторіальному принципі через Пенсійний фонд України (ПФУ), що дозволяє забезпечити право людей на допомогу, навіть якщо вони були змушені змінити своє місце проживання.

Всі необхідні процедури можна легко пройти онлайн на порталах "Дія" або ПФУ, заповнивши потрібні форми та додаючи скановані копії документів.

У 2024 році уряд планує продовжити повні виплати житлових субсидій. Також обіцяють спростити процедуру оформлення субсидій, при цьому нарахування будуть автоматично враховувати зростання тарифів.

Для громадян, які вже мають оформлені субсидії, не буде необхідності робити жодних додаткових дій. Пенсійний фонд автоматично перераховує розмір субсидії, у випадку підвищення тарифів, якщо доходи родини залишилися без змін. Гроші на субсидії будуть виплачуватися без перерв.

Згідно з рішенням уряду, субсидія надається у випадку, коли витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного загального доходу родини. Ця пільга актуальна до закінчення воєнного стану та протягом 1 місяця після його скасування.

За даними минулого опалювального сезону, середній розмір житлової субсидії становив близько 1600 гривень на місяць. З урахуванням зростання тарифів на електроенергію, розмір цієї допомоги може збільшитися цієї осені.

Також у 2024 році передбачена індексація пенсій. Докладні строки і розміри підвищення наразі визначаються.

Джерело: Українське Радіо.

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