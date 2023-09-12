Клієнт "ПриватБанк" розповів, що за останні 15 років він був клієнтом цього банку, але вперше зіткнувся з проблемами.

"ПриватБанк" став причиною незадоволення серед своїх клієнтів. Деякі особи, які мають облікові записи в цьому банку, стикаються з неприємностями і проблемами, пов'язаними з наданням послуг цієї фінансової установи.

На веб-ресурсі "Мінфін" з'явився новий негативний відгук про діяльність "ПриватБанк". У новому відгуку клієнт висловив своє незадоволення роботою банкою.

Клієнт "ПриватБанк" розповів, що протягом останніх 15 років він був клієнтом цього банку. До серпня 2023 року у нього не було жодних скарг на роботу цього банку. Проте, починаючи з серпня, в "ПриватБанк" виникла нова схема, яка передбачає відмову в видаванні валютних депозитів та валюти з поточних рахунків.

"Роблю замовлення готівки, прихожу у визначений день, а в касі кажуть: "Вибачте, нам приїхала погана валюта". Показують, дійсно погана, вся помальована, в печатках і т.д. За останні 4 тижні я зіткнувся з такою проблемою 4 рази у різних відділеннях", - підкреслив клієнт "ПриватБанк".

Також клієнт "ПриватБанк" нарікає, що з вересня ще і можливість замовити валюту декілька разів підряд у додатку вимкнули. Тому виходить так, що він приходить у відділення щоб почути, що у банку погана валюта, і йому пропонують перезамовити, на ще через 2−3 дні.

"Я допускаю співпадіння 1−2 рази, але не 4. Тому це цілеспрямована стратегія направлена на те щоб або впарити неліквідні купюри, або невіддавати валюту клієнтам", - вважає клієнт "ПриватБанк".

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