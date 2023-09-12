Відповідно до пояснень Державної податкової служби, розмір штрафу залежить від того, наскільки тривалим є прострочення платежу.

Українці мали до 1 вересня внести оплату податків за свої квартири та будинки, якщо площа цих нерухомостей перевищує встановлені норми. Ті, хто отримав квитанції і не внесли податок, зобов'язані будуть сплатити штрафи.

Згідно з поясненнями Державної податкової служби, розмір штрафу залежить від того, наскільки тривалим є прострочка платежу:

Затримка до 30 календарних днів включно призведе до штрафу до 5% від суми нарахованого податку.

Затримка понад 30 календарних днів призведе до штрафу у розмірі 10%.

Самостійне нарахування та сплата штрафів за прострочку платежів не передбачені Податковим кодексом України. Якщо вам не надійшла квитанція, але ви маєте заборгованість, необхідно розраховуватися із податками протягом 1095 днів. З іншого боку, це може призвести до збільшення суми податку в наступному році.

Податок нараховується лише на "надмірну" площу нерухомості, яка перевищує встановлені норми. Ось ці норми:

60 квадратних метрів для квартири, за кожний додатковий метр потрібно сплачувати податок.

120 квадратних метрів для будинку, за кожний додатковий метр також потрібно сплачувати податок.

180 квадратних метрів, якщо вас володієте і квартирою, і будинком, знову ж таки, за кожний додатковий метр доведеться сплатити податок.

Розмір податку обчислюється на основі ставки до 1,5% від мінімальної зарплати за попередній рік, яка складала 6700 гривень. Таким чином, максимальна сума податку за надмірну площу становить 100,5 гривень за квадратний метр.

Джерело: obozrevatel.

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, українцям можуть запровадити новий штраф.

Як повідомляла Politeka, в Україні йде підготовка до відновлення довоєнного стану системи оподаткування.

Також Politeka писала, нові штрафи для українців - кому доведеться заплатити 850 гривень.