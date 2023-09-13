Популярна українська блогерка та журналістка Раміна Есхакзай, яка під час війни стала знімати випуски про війну та їздити в гарячі точки, часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу Раміна Есхакзай опублікувала фото свого приятеля-воїна, який був героєм одного з її випусків і який, на жаль, загинув на війні.

Як розповіла Раміна Есхакзай, її приятель із позивним Фаршом служив добровольцем, він був бійцем третьої окремої штурмової бригади. Вони познайомилися на зйомках, він був героєм одного з її випусків про добровольців. Також Раміна Есхакзай розповіла, що вони з Фаршем часто переписувалися, він розповідав про війну, а також по-дружньому щось радив дівчині. А ще він дуже любив свою дочку.

"Крім того, що Фарш був зразковим бійцем, він був добрим батьком. Дуже любив свою дочку і радів, коли представилася можливість провести з нею час. Кілька тижнів тому я думала про те, з ким записати інтерв'ю. Прес-офіцер запитав: "Може Фарша?". ​​Я відповіла: "Я нещодавно його зняла, давай почекаємо, щоб було більше, про що розповісти". Цей урок я запам'ятаю назавжди. Потім може не настати. Сьогодні я дізнаюся, що його немає. Для мене це перша втрата мого друга на війні. Не можу повірити, що його немає. Фарш завжди казав, що загине в бою, але я вірила в те, що він безсмертний. Ну це ж Фарш. Мої співчуття сім'ї та близьким Саші", - поділилася своїми переживаннями Раміна Есхакзай .

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