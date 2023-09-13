Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Івано-Франківської області, молодий чоловік вже майже місяць не виходить на зв’язок з рідними.
«Правоохоронці звертаються до небайдужих громадян та представників засобів масової інформації допомогти у пошуках Оксанен Расмус Яаарлі Йоонатан, 2003 року народження, громадянина Фінляндії», - підкреслили в поліції.
Про зникнення хлопця правоохоронцям повідомили волонтери з Фінляндії. До них за допомогою звернулись батьки розшукуваного.
За останньою інформацією, чоловік в телефонній розмові зі своєю дівчиною повідомив, що перебуває у Яремчі.
«З 17 серпня розшукуваний не виходить на зв’язок з рідними. Хлопець може перебувати на території області», - зазначили українські правоохоронці.
Прикмети розшукуваного: зріст 192 см, худорлявої тілобудови, очі - зеленого кольору.
Чоловік носить окуляри та сережки.
Поліцейські звертуються до українців - якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку чоловіка, прохання телефонувати на цілодобову лінію служби «102».
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