В Україні розшукують молодого хлопця, який приїхав з Фінляндії, в поліції розповіли подробиці.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Івано-Франківської області, молодий чоловік вже майже місяць не виходить на зв’язок з рідними.

«Правоохоронці звертаються до небайдужих громадян та представників засобів масової інформації допомогти у пошуках Оксанен Расмус Яаарлі Йоонатан, 2003 року народження, громадянина Фінляндії», - підкреслили в поліції.

Про зникнення хлопця правоохоронцям повідомили волонтери з Фінляндії. До них за допомогою звернулись батьки розшукуваного.

За останньою інформацією, чоловік в телефонній розмові зі своєю дівчиною повідомив, що перебуває у Яремчі.

«З 17 серпня розшукуваний не виходить на зв’язок з рідними. Хлопець може перебувати на території області», - зазначили українські правоохоронці.

Прикмети розшукуваного: зріст 192 см, худорлявої тілобудови, очі - зеленого кольору.

Чоловік носить окуляри та сережки.

Поліцейські звертуються до українців - якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку чоловіка, прохання телефонувати на цілодобову лінію служби «102».

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