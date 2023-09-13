У більшості регіонів вже готові графіки можливих відключень, але їхнє впровадження залишається під питанням.

Наразі різні галузі енергетики, включаючи виробництво електроенергії, вугільну та нафтогазову промисловість, активно готуються до наближеного опалювального сезону. У Міненерго розповіли, чи введуть графіки з 1 жовтня.

Міненерго наголошує, що наявні потужності електроенергетики в Україні є достатніми для задоволення потреб споживачів. Навіть у протікаючий день відзначається зайвий обсяг виробництва електроенергії. У зв'язку з цим, плановане впровадження графіків відключень від 1 жовтня у будь-якому регіоні країни скасоване.

Проте слід відзначити, що відключення споживачів можуть відбуватися в разі пошкодження енергетичної інфраструктури під час обстрілів. Це вже траплялося під час минулого опалювального сезону.

Також, на випадок нерівномірного розподілу електроенергії між споживачами в різних регіонах, оператори системи розподілу розробили та опублікували графіки можливих відключень.

Наразі немає планів проводити загальні відключення для побутових споживачів упродовж всього осінньо-зимового періоду.

У більшості регіонів вже готові графіки можливих відключень, але їх впровадження залишається під питанням та залежить від конкретних обставин. Наприклад, у Львівській області вони можуть бути активовані лише за рішенням "Укренерго" та у випадках необхідності обмежити споживання електроенергії. В такому разі, відключення можуть тривати до двох годин підряд та до чотирьох годин на добу.

Джерело: Обозреватель.