Чоловіка судили за ухилення від мобілізації в Україні, свою провину він визнав.
Проте, чоловік заявив, що не хоче служити в ЗСУ.
У вироку суду йдеться, що чоловік у вересні 2022 року пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби.
Отримавши повістку з вимогою з’явитись до військкомату, він її проігнорував.
У судовому засіданні він визнав провину та повідомив, що його зупинили на дорозі та відразу відвезли для проходження ВЛК.
Чоловіка визнали придатним для служби і наступного ж дня вручили повістку.
На збірний пункт не з’явився "через страх за своє життя".
Також, у нього були сімейні обставини, через які він не міг йти на службу.
"Ці обставини існують і на сьогодні, тому служити у ЗСУ не бажає. Займається волонтерською діяльністю, доглядає за людиною з інвалідністю», – цитують обвинуваченого у вироку суду.
Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому покарання - три роки тюрми.
Повідомляється, що на вирок може бути подана апеляція.
Джерело: Захід нет.
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