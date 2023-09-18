Суд виніс вирок українцю, який отримав повістку та не прийшов у військкомат.

Чоловіка судили за ухилення від мобілізації в Україні, свою провину він визнав.

Проте, чоловік заявив, що не хоче служити в ЗСУ.

У вироку суду йдеться, що чоловік у вересні 2022 року пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби.

Отримавши повістку з вимогою з’явитись до військкомату, він її проігнорував.

У судовому засіданні він визнав провину та повідомив, що його зупинили на дорозі та відразу відвезли для проходження ВЛК.

Чоловіка визнали придатним для служби і наступного ж дня вручили повістку.

На збірний пункт не з’явився "через страх за своє життя".

Також, у нього були сімейні обставини, через які він не міг йти на службу.

"Ці обставини існують і на сьогодні, тому служити у ЗСУ не бажає. Займається волонтерською діяльністю, доглядає за людиною з інвалідністю», – цитують обвинуваченого у вироку суду.

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому покарання - три роки тюрми.

Повідомляється, що на вирок може бути подана апеляція.

Джерело: Захід нет.

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