Україна офіційно затвердила список предметів, які заборонено надсилати поштою, і всі поштові оператори мають дотримуватися цих обмежень. Цей перелік був схвалений Постановою Кабінету міністрів № 958 від 8 вересня.

Зокрема, тепер в Україні заборонено надсилати:

Національну валюту (за винятком нумізматичних монет та їх колекцій) і іноземну валюту. Харчові продукти, термін придатності яких не перевищує 10 днів. Алкогольні напої із вмістом етилового спирту понад 8,5 відсотка об'єму, тютюнові вироби, рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку встановленого зразка. Легкозаймисті або інші небезпечні речовини, токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини. Тварин і отруйні рослини. Спеціальні технічні засоби для отримання негласної інформації, біологічні агенти та інше.

Для міжнародних відправлень існують інші правила, де також обмежено пересилання деяких документів, таких як дозволи на право носіння зброї, трудові книжки, військові білети та документи, що посвідчують особу. Винятком може бути пересилання закордонного паспорта під час воєнного стану.

Товари, речовини та інші предмети, заборонені для пересилання в міжнародних поштових відправленнях, можуть бути вилучені митними органами. У випадку виявлення небезпечних предметів, таких як зброя, наркотики, радіоактивні речовини чи біологічні агенти, співробітники пошти зобов'язані звертатися до поліції.

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