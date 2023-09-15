Клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що одного разу зайшла до додатка банку та побачила, що її картку заблоковано.

"ПриватБанк" став об'єктом незадоволення серед деяких своїх клієнтів. Деякі українці зіткнулися з проблемами та неприємностями, пов'язаними із наданням банком своїх послуг.

На веб-сайті "Мінфін" з'явився свіжий негативний відгук щодо функціонування "ПриватБанку". У цьому новому відгуку клієнт висловив своє розчарування роботою банку, який раптом заблокував його банківський рахунок.

Клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що одного дня зашла у застосунок банку та побачила плвідомлення про те, що її картку було обмежено. Вона одразу звʼязалась з оператором. Він пообіцяв встановити, що трапилось та відмітив, що зараз йде перевірки коштів, що надходили на її картку.

Наступного дня клієнтка "ПриватБанк" вже не змогла зайти до застосунку. Жінка знову звʼязалася з оператором в онлайн чаті, пройшла верифікацію, а оператор відповів, що, на жаль, вона не є клієнтом банку і доступ до "Приват24" їй був заблокований. На питання яка причина розірвання договору, є дина відповідь: "Рішення банку!".

"На рахунках залишилась чимала сума, це всі мої заощадження на сьогодні, на прохання перевести кошти онлайн на рахунок іншого банку відмовили, тільки особисто потрібно прибути до відділення "ПриватБанк". Не схотіли навіть піти на зустріч у такий скрутний час, так як я перебуваю на тимчасово окупованій території", - пожалілась клієнтка "ПриватБанк".

Клієнтка "ПриватБанк" додала, що їй не зрозуміло, чому банк не вийшов на звʼязок та не пояснив які саме платежі викликали підозру і навіть не намагалися зʼясувати обставини цих підозрілих переказів.

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