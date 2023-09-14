Клієнти ПриватБанку в Україні, які використовують мобільний банкінг, отримують можливість отримати грошову допомогу за оплату комунальних та інших послуг через програму "Приват24". Грошова допомога може становити 10, 20 або 50 тисяч гривень. Детальніше про цей грошовий бонус повідомили у прес-службі "ПриватБанк".

Учасниками акції можуть стати всі повнолітні клієнти "ПриватБанк", які мають ідентифікаційний номер платника податків (ІПН) та активну картку Mastercard.

Для участі в акції на отримання грошової допомоги від "ПриватБанк" потрібно:

Зареєструватися за вказаним посиланням та вказати свій номер телефону. Здійснити 5, 10 або 15 платежів з картки Mastercard через меню "Платежі" у Приват24. До рахунку також включаються платежі через QR-код або кнопку оплати на сайті, які перенаправляють на Приват24. Очікувати розіграш призів, який відбувається щомісяця.

Суми бонусів грошової допомоги "ПриватБанк" залежать від кількості здійснених платежів:

За 5 платежів на місяць – 10 тисяч гривень

За 10 платежів на місяць – 20 тисяч гривень

За 15 платежів на місяць – 50 тисяч гривень

Платежі, які враховуються для отримання грошової допомоги у вигляді бонусів, включають оплату комунальних послуг, сплату штрафів, внесок в навчальному закладі, благодійний внесок, оплату товарів та послуг на рахунок фізичної особи чи юридичної особи.

Акція триватиме до 30 вересня 2023 року, і результати розіграшу будуть оголошені наприкінці кожного місяця. Переможці, які отримають грошову допомогу від "ПриватБанк", визначатимуться серед учасників, які виконали всі умови акції. Переможці отримають повідомлення у мобільному додатку "Приват24".

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