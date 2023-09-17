Один із підприємців, клієнт "ПриватБанк", зіткнувся із цією проблемою, а банк пояснив чому так зробив.

"ПриватБанк" вживає заходів щодо блокування та обмеження рахунків фізичних осіб, юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців (ФОПів), які здійснюють діяльність на тимчасово окупованих територіях. За правилами банку, щоб скасувати такі обмеження, необхідно змінити місце податкової реєстрації. Подробиці з'явились у відгуку про "ПриватБанк" в Мінфін.

Один із підприємців, клієнт "ПриватБанк", зіткнувся з цією проблемою. Він покинув Україну через військові події у квітні 2022 року та отримав статус тимчасового захисту в Словаччині. Повернувшись, клієнт "ПриватБанк" спробував відновити свій бізнес у Мелітополі.

Однак "ПриватБанк" заблокував оплати від його клієнтів на суму 102 000 гривень через обмеження, пов'язані із місцем податкової реєстрації.

"Вклали грошей, реанімували бізнес, який був у Мелітополі, почали робити продажі. Потім щось не сподобалося і вони вирішили заблокувати оплати від клієнтів на суму 102 000 гривень. Попросили паспорти клієнтів. Яка розумна людина там сидить – я не розумію, – поскаржився клієнт "ПриватБанк".

"ПриватБанк" пояснює свої дії тим, що згідно із законодавством України, вести бізнес на тимчасово окупованій території можна лише після зміни місця податкової реєстрації.

Це означає, що податки повинні сплачуватися до бюджету України. Проте банк зазначає, що в разі перереєстрації підприємства на контрольній території, рішення про обмеження може бути переглянуто.

Останні новини України:

Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

Як Politeka.net повідомляла, що "ПриватБанк" позбавив пенсіонерку заслужених виплат.

Також Politeka.net писала, що "ПриватБанк" безпідставно закрив рахунки українця, розгорівся скандал.