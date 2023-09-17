В Україні, перебуваючи в умовах воєнного стану, прийняли постанову Кабінету Міністрів від 5 березня 2022 року, яка встановлює обмеження, зокрема, щодо сплати за житлово-комунальні послуги. Стало відомо, хто з українців може не платити за комунальні послуги під час війни. Про це повідомляє Держпродспоживслужба у Facebook.

Умови воєнного стану в Україні призвели до введення спеціальних правил стосовно оплати житлово-комунальних послуг. Незважаючи на воєнний стан, громадяни країни зобов'язані сплачувати за комунальні послуги протягом усього цього періоду. Однак, якщо споживач не внесе оплату, то після закінчення воєнного стану йому все одно прийдеться розраховуватися за "чистий" борг, який складатиметься лише з сум нарахувань.

Незалежно від воєнного стану, громадяни, які відсутні в своїх квартирах або будинках більше ніж 30 днів, можуть відмовитися від сплати за житлово-комунальні послуги. Передбачена ця норма була законом "Про житлово-комунальні послуги" ще до введення в Україні воєнного стану.

Громадяни, які вирішили скористатися цим правом, можуть розраховувати, що постачальник комунальних послуг проведе перерахунок. Якщо після цього виявиться переплата, то її можуть сплатити або списати.

Для отримання такої можливості необхідно подати заяву до постачальника і надати довідку про тимчасовий відсутній проживання, яка може бути представлена в різних формах, таких як довідка внутрішньо переміщеної особи, довідка про лікування або довідка про військову службу.

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