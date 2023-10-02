Останнім часом українці все більше скаржаться на долари від "ПриватБанку".

Клієнти "ПриватБанк" висловлюють незадоволення щодо якості доларів, які вони отримують у банківських відділеннях. Деяким клієнтам "ПриватБанк" не вистачає доларів для видачі, іншим не вдається зняти свої депозити. На спеціалізованому форумі Мінфіну з'явилися скарги щодо цього питання.

Один із клієнтів "ПриватБанк" пише, що вже протягом місяця він щоденно відвідує відділення банку і стоїть у черзі протягом 30-50 хвилин, але результатом є те, що від касирки він отримує лише невелику кількість доларів.

Навіть при замовленні $2000 він може отримати всього $300-400. Потім, спробувавши іншу касу, його інформують, що лише $300 доступні.

"Місяць ходжу у відділення начебто на роботу, відсиджу чергу по 30-50 хвилин і все те саме. Коли нормальні купюри є в наявності, то касирка відверто бреше", - підкреслив клієнт "ПриватБанк".

Кількість скарг на долари у "ПриватБанк" значно зросла. Деякі клієнти скаржаться на те, що банк видає застарілі купюри (1996 року) або долари, які зношені, мають плями та номінал 20 доларів.

У відповідь на ці скарги "ПриватБанк" зазначив, що вони зобов'язані приймати всі купюри, за винятком значно зношених, згідно з правилами Національного банку України. Тому клієнтам видають ту валюту, яку отримали від інших клієнтів.

Банк також наголосив, що він пропонує платіжні купюри та працює з доларами різних видів і років випуску, і якщо клієнт не задоволений станом купюри, він може відмовитися її приймати.

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