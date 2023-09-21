Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району західніше Енгельса.

«Ракети запускали у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту», - йдеться у повідомленні Залужного.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 36 крилатих ракет.

Валерій Залужний зазначив, що до відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби.

«Крім того, о 6.00 ранку противник завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову», - додав Залужний.

Нагадаємо, що вже відома кількість поранених внаслідок ракетного удару по Харкову.

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