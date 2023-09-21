В «Укренерго» повідомили, що через наслідки першої за 6 місяців ворожої атаки, є пошкодження енергооб’єктів.

Так, за даними «Укренерго» є пошкодження в західному та центральному регіонах, пише Politeka.net.

В «Укренерго» уточнюють, що внаслідок атак були часткові знеструмлення в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Харківській областях. Триває відновлення живлення споживачів.

«Наразі роботу магістральних мереж в регіоні відновлено, триває заживлення побутових споживачів в мережах обленерго.

Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги», - розповіли в «Укренерго».

Також в Укренерго закликали: «Звертаємо увагу! Зараз зарано робити висновки щодо початку нової терористичної кампанії проти цивільної інфраструктури. Будь ласка, користуйтесь перевіреними джерелами інформації».

В «Укренерго» також додали, що через бойові дії та з інших причин без світла на ранок залишається 398 населених пунктів.

Так, крім наслідків ракетної атаки вранці, є пошкодження мереж через артилерійські обстріли в прифронтових районах: Донеччини, Запоріжжя, Харківщини, Херсонщини, Сумщині.

«Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових», - пояснили в «Укренерго».