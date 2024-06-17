Чиста підлога - ключ до затишку та комфорту у вашому будинку. Щоб зробити прибирання більш ефективним і економічно вигідним, ви можете приготувати власний засіб для миття підлоги вдома. Цей засіб буде не тільки ефективним, але і надійним, а також здатним позбутися від багатьох хімічних речовин, які можуть містити комерційні мийки підлоги. У цій статті ми розглянемо кілька рецептів, які допоможуть вам приготувати засіб для миття підлоги вдома.
Розчин для миття підлоги на основі оцту
Інгредієнти:
1/2 склянки білого оцту.
4 літри гарячої води.
Декілька крапель обраної ароматичної олії (для приємного запаху, опціонально).
Для початку змішайте е білий оцет з гарячою водою в великому відрі або ковзанці. Додайте ароматичну олію, якщо бажаєте. Використовуйте отриманий розчин для миття підлоги. Підлогу необхідно ретельно вимити і дати їй висохнути.
Розчин для миття підлоги на основі соди
Інгредієнти:
1/2 склянки соди.
7,5 літрів гарячої води.
Для початку розчиніть соду у гарячій воді.
За допомогою мопа або ганчірки намочіть підлогу в отриманому розчині та вимийте її.
Розчин для миття підлоги на основі мильного розчину
Інгредієнти:
1/4 склянки рідкого мила для посуду.
4 літри гарячої води.
Для початку розчиніть рідке мило у гарячій воді.
Використовуйте отриманий розчин для миття підлоги. Миттям теплою водою і мильним розчином позбавить вас багатьох бруду та бактерій. Підлогу добре вимийте і дайте їй висохнути.
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