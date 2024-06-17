Свій засіб для підлоги може не тільки заощадити кошти, а й виявитися більш ефективним в прибиранні

Чиста підлога - ключ до затишку та комфорту у вашому будинку. Щоб зробити прибирання більш ефективним і економічно вигідним, ви можете приготувати власний засіб для миття підлоги вдома. Цей засіб буде не тільки ефективним, але і надійним, а також здатним позбутися від багатьох хімічних речовин, які можуть містити комерційні мийки підлоги. У цій статті ми розглянемо кілька рецептів, які допоможуть вам приготувати засіб для миття підлоги вдома.

Розчин для миття підлоги на основі оцту

Інгредієнти:

1/2 склянки білого оцту.

4 літри гарячої води.

Декілька крапель обраної ароматичної олії (для приємного запаху, опціонально).

Для початку змішайте е білий оцет з гарячою водою в великому відрі або ковзанці. Додайте ароматичну олію, якщо бажаєте. Використовуйте отриманий розчин для миття підлоги. Підлогу необхідно ретельно вимити і дати їй висохнути.

Розчин для миття підлоги на основі соди

Інгредієнти:

1/2 склянки соди.

7,5 літрів гарячої води.

Для початку розчиніть соду у гарячій воді.

За допомогою мопа або ганчірки намочіть підлогу в отриманому розчині та вимийте її.

Розчин для миття підлоги на основі мильного розчину

Інгредієнти:

1/4 склянки рідкого мила для посуду.

4 літри гарячої води.

Для початку розчиніть рідке мило у гарячій воді.

Використовуйте отриманий розчин для миття підлоги. Миттям теплою водою і мильним розчином позбавить вас багатьох бруду та бактерій. Підлогу добре вимийте і дайте їй висохнути.

Останні новини України: