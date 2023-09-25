У Верховній Раді повідомили про трагедію – не стало відомого політика.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що помер Андрій Іванчук.

«Жахлива новина. Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України, депутат 7-го, 8-го, 9-го скликань Андрій Іванчук. Мої щирі співчуття рідним та близьким у звʼязку з передчасною смертю. Вічна пам'ять!», - повідомив Стефанчук на своїй сторінці в Фейсбук.

Андрій Володимирович Іванчук - український політик, народний депутат України. Член партії «Народний фронт», депутатської групи «Довіра».

Був головою Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики.

Андрію Іванчуку було 50 років.

Зазначимо, що Іванчук був активним учасником бійки у Верховній Раді 11 грудня 2015 року під час якої депутати «Народного фронту» побили Олега Барну. Приводом для бійки стало поводження Барни з тодішнім прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком.

Також Іванчука звинувачували у корупції.

Нагадаємо, що у квітні 2023-го року Олег Барна загинув на фронті.

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